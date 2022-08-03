التضخم في تركيا يواصل الارتفاع ويقترب من 80% خلال يوليو

واصل التضخم في تركيا الارتفاع خلال شهر يوليو، وإنْ كان بمعدل أقل بقليل مما توقعه الخبراء، ليسجل أعلى مستوى له في 24 عاما، في ظل ارتفاع تكاليف النقل والغذاء.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية "تركستات" اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 79.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، ارتفاعا من 78.6% في يونيو.

وكان التقدير المتوسط لآراء 22 محللا استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء آراءهم بشأن التضخم هو 80.2% .

وبلغ معدل التضخم الشهري 2.4%، مقارنة بتوقعات بـ2.6% في استطلاع منفصل.

وارتفعت أسعار المنتجين على أساس سنوي بـ145%.

وارتفعت أسعار الأغذية على أساس سنوي إلى 94.7% مقابل 93.9% في يونيو، فيما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 119.0% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير المواد متقلبة الأسعار بما في ذلك الغذاء والطاقة، إلى 61.7% مقابل 57% الشهر الماضي.