الصدر يدعو إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان في العراق

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق بعد حل البرلمان الحالي.

وقال الصدر في خطاب متلفز: "لم أقرر خوض الانتخابات الجديدة من عدمه، أغلب الشعب قد سئم من الطبقة الحاكمة برمتها الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية ولم ولن أرضى بإراقة الدماء أبدا وأن الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية".

وأضاف: "لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة، والثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب والثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري ولا فائدة ترتجى من الحوار معهم واستغلوا وجودي لإنهاء الفساد".

وتابع: "أنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح أقدم الشكر إلى القوات الأمنية والمساندين للثورة".