إجلاء نحو 60 ألمانيا من النيجر جوا فى أعقاب الانقلاب العسكرى

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إجلاء نحو 60 مواطنا ألمانيا جوا من النيجر فى أعقاب الانقلاب العسكرى هناك الأسبوع الماضى.

وتضم قائمة المواطنين الألمان الذين ما زالوا في النيجر موظفي السفارة ورجالا من الجيش وعددا محدودا من الموظفين غير الأساسيين بالسفارة وأفرادا من الجيش.

وتخلت الحكومة الألمانية عن تنظيم رحلات إخلاء بطائرات القوات الجوية.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأربعاء، عن شكرها"الجزيل" لنظيرتها الفرنسية كاثيرين كولونا بعد نقل مواطنين ألمان إلى بر الآمان على متن طائرة فرنسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اكتمال عملية الإجلاء اليوم الخميس بعد تنظيم خمس رحلات جوية، تم خلالها نقل 1079 شخصا إلى خارج النيجر، من بينهم 577 مواطنا فرنسيا.

وكانت فرنسا هى القوة الاستعمارية السابقة للنيجر حتى استقلال تلك الدولة الأفريقية قبل 63 عاما.

وتعتزم القوات المسلحة الألمانية استئناف الرحلات الجوية إلى قاعدة نقل جوية فى نيامى، عاصمة النيجر، خلال الأسبوع المقبل.

وتعد هذه القاعدة المركز الرئيسى للجيش الألمانى فى غرب أفريقيا وهى مهمة لعملية الانسحاب الجارية حاليا من مالي المجاورة، والتى تخضع أيضا لحكم مجلس عسكرى عقب انقلاب .

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