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كم سيجني الزمالك بعد الخروج المبكر من البطولة العربية؟

أمير نبيل
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 8:18 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 8:18 م

ودفع فريق الزمالك، منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، من دور المجموعات بعدما اكتفى بحصد 4 نقاط من مبارياته الثلاثة ضد الاتحاد المنستيري التونسي والشباب والنصر السعوديين.

وفاز الزمالك على المنستيري برباعية نظيفة، ثم خسر من الشباب بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع النصر بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على 100 ألف دولار من جراء هذه المشاركة العربية، حيث تحصل الفرق التي تشارك في دور المجموعات من البطولة على 100 ألف دولار تزيد بواقع 150 ألف أخرى حال التأهل عن المجموعة، علما بأن البطل يحصل على 6 مليون دولار و2.5 مليون دولار للوصيف.

 


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