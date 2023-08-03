ميسي يمتع ويبدع بثنائية جديدة في تأهل إنتر ميامي لدور الـ16 بكأس الدوريات

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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سحره مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي بقيادته للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية وهي المسابقة المستحدثة من قبل اتحاد الكونكاكاف تضم أندية من الدوري الأمريكي والمكسيكي وتقام في أمريكا وكندا.

وفاز إنتر ميامي صباح الخميس على أورلاندو بنتيجة 3-1 باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فورت لودردايل ضمن دور الـ32 والتي شهدت تأخر انطلاقها لمدة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية.

سجل ميسي هدف التقدم لفريقه بعد مرور 7 دقائق فقط من صافرة بداية المباراة من تمريرة الفنلندي روبرت تايلور داخل منطقة الجزاء، روض ليو الكرة على صدره وسددها مباشرة في المرمى.

وتعادل أورلاندو في الدقيقة 17 بهدف للأروجوياني سيزار أراوخو من حدود بتسديدة من على منطقة الجزاء.

وعاد إنتر ميامي للتقدم في النتيجة بعد حصوله على ركة جزاء سددها الفنزويلي جوزيف مارتينيس بنجاح في الدقيقة 51.

حلم ميسي الأمريكي مع إنتر ميامي لم يتوقف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 72 من متابعة صوبها مباشرة في المرمى بسهولة.

وصعد إنتر ميامي لدور الـ32 بعد نجاحه في الفوز على كروز آزول 2-1 وأتلانتا يونايتد 4-0.

بطل كأس العالم قطر 2022 ليونيل ميسي رفع رصيده من الأهداف مع إنتر ميامي بعد مغادرته أوروبا لـ5 أهداف في 3 مباريات

ويواجه إنتر ميامي منافسه إف سي دالاس في تكساس في ثمن النهائي الأحد المقبل.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023.