محافظ البحر الأحمر: المتحف المائي يستهدف جذب السياح وخلق مواقع جديدة للغطس

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن فكرة إنشاء متحف حربي بالغردقة بدأت منذ 3 سنوات، نظرًا لما تمتلكه من آثار حربية عديدة، مضيفًا أن افتتاح المتحف رسميًا كان صباح اليوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له برنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الخميس، أن إنشاء المتحف يهدف لجذب مزيد من السائحين لزيارة الغردقة، خاصًة في ظل وجود أكثر من 200 موقع للغطس في البحر الأحمر، منوهًا بأن فكرة المتحف تستهدف خلق مواقع أخرى للغطس لتخفيف الضغط على الشعب المرجانية.



وأشار إلى أن المتحف الحربي هو الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، ولكن المملكة الأردنية الهاشمية بدأت في تنفيذ نفس الفكرة عام 2019، مبينًا أن المتحف يضم الأسلحة والمعدات العسكرية المُكهنة، الأمر الذي سيساهم في استقطاب نوعية جديدة من السياح والمستكشفين.



ولفت إلى أنه سيتم التوسع في مراحل المتحف خلال الفترة المقبلة، وزيادتها لأكثر من ثلاثة مواقع، مشددًا على أن المواقع يتم اختيارها بعناية شديدة من الناحية البيئية، من قبل الوزارة.



وشهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، افتتاح متحف للقطع البحرية تحت الماء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من وزراء البيئة العرب، وذلك بعد إغراق عدد من القطع الحربية القديمة المستهلكة داخل أعماق 3 مناطق بحرية داخل مياه مدينة الغردقة، بهدف خلق مواقع غوص بديلة ومتحف مائيً.





