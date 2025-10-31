الأمم المتحدة على وشك التصويت لدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، للتصويت على قرار يدعم مطالب المغرب بالصحراء الغربية المتنازع عليها، في تحول يتماشى مع دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمغرب.

وإذا تمت الموافقة عليه، فإن القرار أمام الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة سيمثل أقوى تأييد حتى الآن لخطة المغرب للاحتفاظ بالسيادة على الإقليم، والتي تحظى أيضًا بدعم معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.

ويشير القرار إلى خطة المغرب كأساس للتفاوض.

وكما حدث في السنوات السابقة، لم يذكر أي شيء عن إجراء استفتاء لتقرير المصير يتضمن الاستقلال كخيار، وهو الحل الذي تفضله جبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال وحلفاؤها، ومن بينهم الجزائر وروسيا والصين.

وينص القرار على أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى."

وإذا تمت الموافقة عليه، سيجدد القرار مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام آخر، كما هو الأمر لأكثر من 3 عقود.

ورغم ذلك، لم تشمل التمديدات السابقة الإشارة إلى المغرب والنتيجة التي يفضلها حلفاؤه.

يشار إلى أن الصحراء الغربية هي شريط صحراوي ساحلي غني بالفوسفات بحجم ولاية كولورادو، وكانت تحت الحكم الإسباني حتى عام 1975.

ويدعي أحقيته بها، كل من المغرب وجبهة البوليساريو، وهي مجموعة مؤيدة للاستقلال تعمل من مخيمات اللاجئين في جنوب غرب الجزائر وتزعم تمثيل الشعب الصحراوي الأصلي في الإقليم المتنازع عليه.