حكومة إقليم دارفور: مليشيا الدعم السريع تجاوزت كل الحدود في جرائمها بالفاشر

قال عبدالعزيز أوري مدير إدارة الإعلام في حكومة إقليم دارفور، إن الوضع في مدينة الفاشر شديد الخطورة.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن المدنيين في المدينة هناك يعانون من حصار متواصل وعنف متزايد، يعيشون بلا طعام أو ماء.

وأوضح أن المنظمات الإنسانية لا تستطيع الوصول إليهم لتقديم أي مساعدات، ما يزيد من معاناتهم ويجعل الوضع كارثيًا بالنسبة للمدنيين الأبرياء.

وأكد أوري، أن قوات الدعم السريع تتعمد منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين، مستهدفين العاملين في المنظمات الأممية الذين يحاولون تقديم الدعم، في ظل صمت دولي وقرارات أممية غير فعالة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للمليشيات أصبح القتل المباشر للمدنيين، وأن الجرائم المرتكبة تجاوزت التجويع إلى عمليات إبادة واضحة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لكل من يحاول حماية المدنيين أو تقديم المساعدة الإنسانية.

وأكد أوري أن الدعم السريع ارتكب جرائم ضد الإنسانية، مستهدفة موظفي وكالات الأمم المتحدة، وحرق الممتلكات وإيقاع خسائر كبيرة في الأرواح.

وأوضح أن هذه الممارسات تعكس وحشية المتمردين وتجاهلهم لأي قوانين أو مواثيق دولية، مضيفًا أن ما يحدث في الفاشر يُظهر خطورة الإرهاب والعنف المنظم الذي تمارسه هذه الميليشيا على المدنيين الأبرياء.