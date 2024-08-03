أحمد بلال يكشف حظوظ منتخب مصر أمام فرنسا في الأولمبياد

أكد أحمد بلال، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن مباراة المنتخب الأولمبي أمام باراجواي، مساء أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية لم تكن سهلة، في ظل الصعوبات التي واجهت البعثة قبل سفرها.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية أن اللاعبين «سوبر ستار» للمنتخب الأول لكرة القدم اعتذروا عن المشاركة مثل صلاح ومرموش وتريزيجيه.

وأكد أن ميكالي مدرب كبير وأداءه مشرف جدا ويقدم مجهود عالي، وسبق له الحصول على الذهبية في الأوليمبياد مع منتخب البرازيل ونتمنى له تكرار هذا الإنجاز مع الفراعنة.

وأضاف الكابتن أحمد بلال، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن منتخب بارجواي كان مسيطرًا على مجريات اللقاء، ولكن الفراعنة ضيعوا 4 فرص محققة وكان يمكن أن تنتهي بنتيجة 4 / 1 للفراعنة.

وأوضح أنه بعد نجاح الفراعنة الوصول إلى المربع الذهبي والفوز على إسبانيا المرشحة بقوة للتتويج بالبطولة، هذا يعني أن الرؤوس تساوت ويمكن لمنتخب مصر الأولمبي تحقيق أي نتيجة إيجابية.

واختتم أن منتخب فرنسا ليس مرشحًا بقوة للفوز بالبطولة ولكنه منتخب جيد ويقدم أداءً جيدًا وبالتالي يمكن لمنتخبنا في ظل وجود مدرب ذكي يستغل إمكانيات لاعبيه أن يحدث المفاجأة ويسعد الجماهير المصرية.