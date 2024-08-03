 بلينكن يجري مباحثات مع وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا حول غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن يجري مباحثات مع وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا حول غزة


نشر في: السبت 3 أغسطس 2024 - 10:30 م | آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 10:30 م


قالت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث مع نظيره الفرنسي وقف إطلاق النار لضمان الإفراج عن (الأسرى) وزيادة المساعدات لغزة.

كما بحث بلينكن مع نظيره البريطاني منع التصعيد ووقف إطلاق نار يضمن استعادة (الأسرى) من غزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وذلك بعد ساعات من اغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت، في حين ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تأكد من اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في غارة استهدفت خان يونس جنوبي غزة قبل نحو 3 أسابيع.

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