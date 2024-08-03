البنتاجون: الجيش الأمريكي سينشر مقاتلات وسفنا حربية إضافية بالشرق الأوسط

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، إن الجيش سينشر مقاتلات وسفنا حربية إضافية في الشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن البنتاجون، أن الجيش الأمريكي يرفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

وأعلن إرسال الولايات المتحدة أسرابًا من المقاتلات الإضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الوزير لويد أوستن أمر بإرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتعويض حاملة الطائرات تيودور روزفلت.

وأوضح أن الهدف من إرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هو الحفاظ على وجود قوة ضاربة في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات على ضوء ترقب للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.