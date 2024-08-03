ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش بقيمة 5 ملايين و500 ألف جنيه بالإسكندرية

مصطفى بكري: مصر يدها نظيفة من أي دم فلسطيني.. وندين ما حدث للشهيدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر

مصطفى بكري مستنكرًا الشماتة في استشهاد إسماعيل هنية: حماس تعاونت مع مصر في حربها على الإرهاب

فيديو.. حسام موافي: كل عبادات المسلمين فيها أخلاق

فيديو.. حسام موافي: ربنا هيجيب حق كل مسيحي زعل على النبي بتاعه بسبب افتتاح أولمبياد باريس