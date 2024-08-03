ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش بقيمة 5 ملايين و500 ألف جنيه بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما 65 كيلو حشيش تقدر قيمتها المالية 5 ملايين و500 ألف جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية اتجار (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") فى المواد المخدرة.
تم ضبطهما بدائرة قسمى شرطة محرم بك وسيدى جابر وبحوزتهما (65 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين و500 ألف جنيه تقريباً.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.