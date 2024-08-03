جاسر بهجت رئيس مجلس إدارة شركة «Melee»: نخطط لإطلاق علامات تجارية لفنادق وأندية رياضية تخاطب شرائح متنوعة من العملاء

• ٦ مليارات جنيه مبيعات تعاقدية فى النصف الأول من ٢٠٢٤ والمستهدف ٧ مليارات جنيه بنهاية العام

• أوقفنا البيع فى فترة الصيف بسبب انشغال السوق بالساحل الشمالى

• نستهدف تطوير ٣ أندية رياضية فى السعودية بالتحالف مع «أدير» باستثمارات مبدئية ٤٠٠ مليون دولار

• المتغيرات الاقتصادية دفعت المطورين للاستثمار الفندقى للاستفادة من فروق سعر العملة الأجنبية

• تأسيس شركة متخصصة للأندية سيحدث مع تنفيذ أول ناد داخل مصر

• بدأنا تطوير ٥ أصول مملوكة لـ«الأهلى صبور» فى الساحل الشمالى والتجمع والشيخ زايد

تخطط شركة Melee لإطلاق علامات تجارية متنوعة فى مجال الاستثمار الفندقى والرياضى تخاطب شرائح مختلفة من العملاء، تزامنا مع خطة توسع على المستوى المحلى والإقليمى فى الاستثمار العقارى الفاخر.

ووقعت شركة Melee تحالفا استراتيجيا مع شركة «أدير انترناشيونال» التابعة لمجموعة «أدير القابضة وسمو القابضة» والمتخصصة فى مجال الاستثمار العقارى وتطوير الضواحى والمجتمعات بالمملكة العربية السعودية.

وقال جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee إن شركته بدأت تحالفًا جديدًا مع أدير إنترناشيونال، موضحا أن الشركة وقت مذكرة تفاهم قبل ثلاثة أشهر مع أدير القابضة لتأسيس شركة للعمل فى مجال تطوير الأندية الرياضة بالمملكة العربية السعودية قبل أن تتطور العلاقة إلى تحالف استراتيجى.

تابع: التحالف بين الشركتين قد يتطور إلى أكبر من ذلك مستقبلًا، وأضاف جاسر أن اختيار الشريك المناسب يعد خطوة هامة قبل دخول أى سوق خارجية.

«التحالف بين melee وأدير إنترناشيونال لن يقتصر فقط على نشاط الأندية الرياضية بالمستقبل ولكن قد يمتد إلى قطاعات التطوير العقارى الأخرى من فندقى وإدارى وتجارى»، قال جاسر. مستبعدًا أن تستثمر الشركة فى المشروعات السكنية فى السوق السعودية.

وقال جاسر إن تحالف «Melee ــ أدير إنترناشيونال» اتفق على الاستثمار فى الأندية الرياضية بالمفهوم الذى تنفرد به مصر بتقديم نموذج للنادى الرياضى الاجتماعى الترفيهى مع الاهتمام بنشاط الفروسية الذى يلقى قبولا واسعًا داخل المجتمع السعودى، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تطوير ثلاثة أندية كبداية باستثمارات مبدئية تقارب ٤٠٠ مليون دولار بعدة مدن بالمملكة (الرياض وجدة والخبر).

أضاف جاسر أنه جار استلام قطعة أرض مساحة ١٧٠ ألف متر مربع لإقامة أول ناد ضمن التحالف والمخطط أن يكون متعدد الاستخدامات يضم ناديا اجتماعيا ورياضيا وفندقا ومكاتب إدارية.

وبالنسبة لنشاط التحالف داخل السوق المصرية، قال جاسر: «إنه جار دراسة لأفضل الأماكن ولكن لا يوجد مشروعات حالية نعمل بها فى مصر بإطار التحالف ما بين Melee وأدير إنترناشيونال».

أضاف أن Melee تدرس عدة فرص لتطوير أندية رياضية بالشراكة مع الغير فى شرق وغرب القاهرة، «نعتزم فى Melee إطلاق ثلاث علامات تجارية للأندية الرياضية كل براند يخاطب فئة معينة من العملاء وبمساحات معينة مع إمكانية الاستعانة بالأكاديميات الرياضية العالمية» قال جاسر، مشيرا إلى أن تأسيس شركة متخصصة للأندية سيحدث مع تنفيذ أول ناد داخل مصر.

أوضح أن الطفرة غير المسبوقة التى تشهدها السوق العقارية المصرية ساعد شركة «Melee» فى اتخاذ خطوات للنمو والتوسع، فلقد كنا نخطط أن تنمو الشركة بخطوات ثابتة ولكن السرعة التى ننمو ونتوسع بها فى الوقت الحالى فاقت توقعاتنا وخططنا.

أضاف أنه بالرغم من غياب الرؤية وضبابية السوق إلا أن السوق العقارية استطاعت تحقيق طفرة كبيرة ونمو المبيعات بمعدلات غير مسبوقة باعتبار العقارات هى الأكثر أمانا وقدرة للحفاظ على قيمة المدخرات، كما أن مشروع رأس الحكمة جعل الساحل الشمالى الوجهة الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين والعملاء وهو ما يتضح فى حجم المبيعات الضخمة و تسابق المستثمرين لتطوير أراض بالمشاركة.

وكشف جاسر عن خطط Melee للتوسع فى النشاط الفندقى، مؤكدا أن الشركة لديها من الخبرات والإمكانيات للتوسع فى هذا النشاط، حيث تتفاوض حاليا على تطوير وإعادة تأهيل عدد من الفنادق بطاقة استيعابية ما بين ٥٠ إلى ٢٨٠ غرفة.

تابع: استثمارنا فى الفنادق يقتصر على الإدارة فى الوقت الحالى ونعمل على إطلاق علامة تجارية أخرى للفنادق ذات السعة الكبيرة بجانب سلسلة فنادق Kynd والتى تضم فندق Kynd 01 ــ تم تشغيله فعليًا بمشروع جايا الذى تطوره شركة الأهلى ــ صبور برأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالى وجار مضاعفة المسطح الخاص به خلال عامين والعمل على افتتاح فندق مماثل فى سيدى عبد الرحمن.

أضاف جاسر: لدينا بالفعل اتفاقية شراكة مع سلسلة ماريوت العالمية لتدشين عدد أربعة فنادق فى الشيخ زايد والساحل الشمالى والتجمع الخامس والعين السخنة بطاقة استيعابية ما بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ غرفة.

تابع: اتجاه السوق العقارية لإقامة فنادق أو شقق فندقية كان بسبب المتغيرات الاقتصادية التى مرت بها السوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتى زادت من مكاسب النشاط الفندقى بسبب فروق سعر العملة الأجنبية، كما أن الشق الفندقى دايما ما يزيد من قيمة المشروع السكنى.

وعلى مستوى نشاط Melee فى التطوير العقارى، قال جاسر إن الشركة بدأت بالفعل استغلال مجموعة من الأراضى والأصول المملوكة لمجموعة الأهلى صبور عددها ٥ مشاريع ما بين سكنى وتجارى وإدارى فى التجمع والساحل والشيخ زايد، ومنها Nmq والذى يعد مشروعا عمرانيا متكاملا فى الشيخ زايد غرب على مساحة ٦٦ فدانا باستثمارات ٧ مليارات جنيه، ويضم وحدات سكنية فاخرة ذات علامة تجارية وفندق بإدارة شركة ماريوت العالمية، بجانب وحدات إدارية وتجارية وطبية.

وقال جاسر إن شركته تدرس حاليا التعاقد على مشروعات جديدة فى أكتوبر غرب القاهرة والساحل الشمالى والعين السحنة وشرم الشيخ.

أضاف أن الشركة استطاعت تحقيق مبيعات تعاقدية بلغت ٦ مليارات جنيه فى النصف الأول من العام والمستهدف ٧ مليارات جنيه بنهاية العام الجارى ولكنها أوقفت البيع فى فترة الصيف بسبب انشغال السوق بالساحل الشمالى.



وعن آليات التمويل التى تعتمد عليها الشركة، قال جاسر إن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى حتى الآن وهدفها الاحتفاظ بجزء من الأصول التى تزيد من تقييم الشركة وتمكنها من توفير إيرادات متكررة مع إمكانية استغلال هذه الأصول فى الاقتراض بضمانها مثل الفنادق والمبانى التجارية والإدارية، متوقعا أن تبدآ الشركة فى تملك أصولا غير سكنية خلال العام القادم.