محافظ بورسعيد يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات بحي الزهور

قاد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات بحي الزهور، والتي تشوه المظهر الحضاري للمحافظة.

شارك في الحملة الدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، وجهاز الإنقاذ والطوارئ والصرف الصحي، وأحمد البهي، رئيس حي الزهور.

ووجه محافظ بورسعيد، رئيس حي الزهور، بمواصلة وتكثيف الجهود في ملف النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات، والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية في هذا الملف، نظرًا لأهميته في الحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين، مع مواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ على ضرورة منع التعدي على حرم الطريق والالتزام بالمساحات المخصصة، مشددًا على رئيس الحي بتحقيق أعلى درجة من الانضباط والالتزام بالمساحات القانونية المقررة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، بما يليق بمستوى المشروعات الحضارية والخدمية العملاقة.