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تحقيق في انفجار وقع في حلبة نوربورجرينج لسباقات السيارات بألمانيا

ميونخ - د ب أ
نشر في: السبت 3 أغسطس 2024 - 11:10 م | آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 11:10 م

ذكرت السلطات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت أن التحقيق في انفجار وقع في حلبة نوربورجرينج لسباقات السيارات في ألمانيا وأسفر عن إصابة 22 شخصا يجري على قدم وساق.

ووفقا للنتائج الأولية، قد تكون أسطوانة هواء مضغوط قد انفجرت، على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال بحاجة إلى تحديد. وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنز بغربى ألمانيا لـ (د.ب.أ) إنه من غير المتوقع صدور نتائج التحقيق قبل الأسبوع المقبل.

ووقع الانفجار أمس الجمعة أثناء الاختبارات لسباق مدته ست ساعات في وقت لاحق من ذلك المساء.

وأصيب ما مجموعه 22 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة. ووفقا للشرطة، ولم يتأثر أي سائق بالانفجار، لكن أعضاء فريق السباق تأثروا به.

وبعد العلاج الأولي في مضمار السباق، تم نقل المصابين إلى المستشفيات بأربع طائرات مروحية للإنقاذ والعديد من سيارات الإسعاف. وكان المسعفون أيضا يقومون بواجباتهم .

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