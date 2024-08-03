وزير المخابرات الإيرانية: إسماعيل هنية اغتيل بضوء أخضر أمريكي

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قال وزير المخابرات الإيرانية إسماعيل خطيب، أمس، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، نفذته إسرائيل "بضوء أخضر من الولايات المتحدة".

جاء ذلك في رسالة تعزية تقدم بها الوزير خطيب إلى عائلة هنية وحركة حماس والشعب الفلسطيني، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وفي رسالة التعزية، قال الوزير الإيراني إن "اغتيال هنية أعاد وحشية الكيان الصهيوني مجددا إلى الواجهة".

وأوضح أن "هذه الخسارة الفادحة تركت محور المقاومة الإسلامية في حالة حداد".

وأضاف الوزير الإيراني أن خسارة هنية "بالتأكيد شاهدة على انتصار طوفان الأقصى وزوال هذا الكيان (الإسرائيلي) الزائف".

ولم تصدر واشنطن أي تعليق على اتهامات الوزير الإيراني، فيما نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، "أي علاقة" لبلاده باغتيال هنية، أو الاطلاع المسبق عليها، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، فيما لم تتبن تل أبيب ذلك حتى الساعة.

وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.