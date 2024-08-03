قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن مسيّرة إسرائيليّة استهدفت، صباح اليوم السبت، سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية جنوب البلاد.

وأشارت إلى اندلاع النيران في السيارة، قائلة إن سيارات الإسعاف توجّهت على الفور إلى مكان الحادث، دون الإشارة إلى الخسائر المادية أو البشرية.

وأمس الجمعة، تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان، حيث شنت المسيّرات الإسرائيلية غارات استهدفت بلدتي رب ثلاثين والضهيرة، تزامنا مع تحليق الطيران الحربى والاستطلاعي وخرق جدار الصوت في الأجواء.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء مدينة صور.