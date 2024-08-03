شهدت مدينة شلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء الجمعة، هطول أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء بالمدينة ونشاطا للرياح الجنوبية محملة بالأتربة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بمدن الجنوب حلايب وشلاتين وأبورماد؛ للتعامل مع تقلبات الطقس.

وأهابت محافظة البحر الأحمر، بقائدي المركبات المسافرين على الطرق الجنوبية توخي الحذر في أثناء القيادة، حيث تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود السحب الرعدية على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حالة الطوارئ على الطرق بين المدن المطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى محافظات جنوب الصعيد، كطريق القصير - مرسى علم، وطريق مرسى علم - رأس بيناس، وطريق رأس بيناس - شلاتين، وطريق شلاتين - حلايب - ورأس حدربة - وأبو رماد، وطريق القصير - الأقصر، وطريق مرسى علم - الاقصر، وطريق شلاتين - أسوان، وطريق مرسى علم – إدفو.

ومن جانبها، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتشكيل فرق تشغيل من قطاع التشغيل والصيانة بالمحافظة لإجراء عملية تطهير واختبارات لغرف تصريف المياه من خلال سيارات مجهزة لاجراء تلك الاختبارات، والتأكد من سلامتها من المصارف وصولا إلى محطات الصرف القريبة من المصارف والمنتشرة بجميع شوارع المدن الجنوبية.