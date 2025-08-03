تجديد حبس البلوجر أم سجدة في اتهامها بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، حبس البلوجر الشهيرة بـ"أم سجدة" 15 يومًا، لاتهامها بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمة أثناء القبض عليها، والتحفظ على بعض مقاطع الفيديو محل التحقيق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تلقت عدة بلاغات ضد صانعتة محتوى، تتهمها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء وخروجًا عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بتصوير ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل.