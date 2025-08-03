قال الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة، إنه ليس قلقا على موقفه الحالي مع الفريق الكتالوني، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، مؤكدًا أنه يثق في حل الأمر خلال الأيام المقبلة.

وردًا على سؤال حول مدى قلقه من مسألة تسجيله في قائمة برشلونة، أجاب راشفورد، خلال تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا، لست قلقًا.. أعتقد أن هذا أمر يخص النادي، وأثق بأنه سيتم حله.. تركيزي بالكامل على التدريبات والاستعداد لبداية الموسم".

وعن هدفه الحالي مع البارسا، أجاب: "الجميع هنا يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا.. الموسم الماضي كان رائعًا، والآن علينا أن نحاول تكراره وتحسينه بالفوز باللقب".

وعلى المستوى الفردي استعرض المهاجم الإنجليزي قدراته، قائلًا: "أستطيع اللعب في مراكز مختلفة، وتسجيل الأهداف من كل أنحاء الملعب.. المهم أن أكون فعالًا في مختلف المواقف".

واعتبر لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن المستوى الفني في برشلونة يفوق التوقعات: "هناك الكثير من اللاعبين الكبار هنا، وكنت أعلم ذلك قبل الانضمام.. الجودة عالية للغاية، وكذلك الحدة في التدريبات، وهذا ما نحتاج للحفاظ عليه طوال الموسم".