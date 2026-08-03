تعيين رستم عمروف رئيسا للاستخبارات الخارجية الأوكرانية

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كبير المفاوضين رستم عمروف رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات الخارجية.

وأعلن زيلينسكي اليوم الاثنين، أن عمروف الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع من بين مناصب أخرى، سيظل مسئولا في إطار دوره الجديد عن المفاوضات مع روسيا، والتي أجريت مؤخرا بوساطة أمريكية.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع دبلوماسيين إن عمروف، الذي شغل مؤخرا منصب أمين مجلس الأمن القومي، سيقوم أيضا بتنسيق تصدير الطائرات المسيرة الأوكرانية ودمجها في الأنظمة الدفاعية للدول الأخرى.

ووفقا للتقرير، فقد تم توقيع عقود الآن مع 9 دول، ومن المقرر إبرام المزيد من الاتفاقيات.

وقد تم شغل منصب رئيس الاستخبارات الخارجية بشكل مؤقت لشهور. وعين زيلينسكي وزير الداخلية السابق إيجور كليمنكو أمينا جديدا لمجلس الأمن القومي، بعد تعديل حكومي تزامن مع احتجاجات في أوكرانيا.