فرار الآلاف من حرائق الغابات في كاليفورنيا

فر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، من منازلهم بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد اندلاع حرائق غابات في المناطق الريفية بشمال الولاية، أسفرت عن إصابة أشخاص واحتراق عدد غير معروف من المنازل.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن الحريق الذي اندلع بعد ظهر يوم الجمعة قرب مصنع للمنتجات الخشبية انتشر بسرعة في حي على الحافة الشمالية من منطقة عشبية، لكن ألسنة اللهب ابتعدت بعد ذلك عن المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2600 نسمة.

وأفاد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم برؤيتهم لدخان كثيف وتساقط قطع من الرماد، وتقول آني بيترسون إنها كانت جالسة على شرفة منزلها عندما سمعت فجأة دويا قويا وكان كل هذا الدخان يتجه نحوها.

وسرعان ما اشتعلت النيران في منزلها ونحو 12 منزلا آخر، فيما أكدت إن أعضاء كنيستها ساعدوا في إجلائها مع ابنها وقالت إن مشهد الدخان والنيران بدا وكأن "العالم يقترب من نهايته".