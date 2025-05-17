انطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة: غير مشروطة ولا تعتمد على مقترحي الاحتلال وويتكوف

قيادي بحماس: إذا سارت الأمور دون تعقيدات سنكون أمام تصور جديد كامل

قيادي بارز في حماس: الحديث عن خطة أمريكية لتهجير سكان غزة لليبيا تسريبات هدفها الضغط على الحركة للتراجع عن شروطها

ومسئولين ليبيين أكدوا في اتصالات خاصة استحالة تنفيذ المخطط

مصدر مصري: مشاركة فريق الوساطة الوساطة المصري إلى جانب الوسطاء في قطر وفريق ويتكوف

أكد قياديان رفيعا المستوى بحركة حماس، ومصدر مصري مطلع على الوساطة التي تشارك بها القاهرة بشأن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، بدء جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم بعد اتصالات مكثفة من الوسطاء في ظل توسيع جيش الاحتلال العملية العسكرية في القطاع.

وقال قيادي بارز في حماس تحدث لـ"الشروق " إن جولة المفوضات الجديدة بدأت بتنحية المقترح الإسرائيلي السابق والذي كانت تتمسك به حكومة الاحتلال، وكذلك تم تنحية مقترح ويتكوف المعدل والذي عاد ليتحدث عن حل جزئي.

وأكد القيادي بالحركة أن المفاوضات التي انطلقت تم الاتفاق على ألا تكون غير مشروطة أو بدون شروط مسبقة، وأن تشمل جميع الملفات التي يطرحها الجانبين دون استبعاد أي طرح مما يتمسك به الجانبين.

وأشار إلى أنه إذا سارت الأمور في مسارها الطبيعي بدون تعقيدات سيتم صياغة تصور جديد بالكامل لاتفاق يحقق جميع الأهداف.

قواعد جديدة لتحريك المياه الراكدة

وقال قيادي آخر بالحركة إن القواعد الجديدة التي انطلقت على أساسها جولة المفاوضات اليوم هدفها تحريك المياه الراكدة من جانب الوسطاء والعودة لطاولة المفاوضات غير المباشرة.

وأوضح القيادي بالحركة أن "الحديث الإسرائيلي عن توسيع العملية العسكرية في القطاع لا يعني سوى إسقاط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورقة الأسرى والتضحية بهم، وأن ما فشل نتنياهو في تحقيقه على مدار ٢٠ شهرا لن يكون بمقدوره تحقيقه الآن".

الرد على خطة ليبيا

وعلى صعيد الحديث عن خطة أمريكية لنقل سكان القطاع إلى ليبيا، قال القيادي البارز بالحركة إن "هذا الأمر يأتي في إطار تكثيف الضغوط على الحركة عبر التسريبات على دفع المقاومة للتراجع عن شروطها".

وأضاف: "الاحتلال وخلفه الإدارة الأمريكية يدركون أن جميع مخططات التهجير لدول أخرى مصيرها الفشل وغير عملية" كاشفا في الوقت ذاته أن "مسئولين ليبيين أكلوا في اتصالات خاصة عندما أثير هذا الأمر على استحالة تنفيذه وعدم قابليته للتحقق حتى لو دعمته شخصيات متصارعة على الحكم في ليبيا، لأن الرأي العام والشعبي الليبي رافض لتلك المخططات".

المشاركة المصرية مستمرة

من جانبه قال مصدر مصري مطلع على المفاوضات إن فريق الوساطة المصري تواجد في الدوحة اليوم ومشارك في الجولة الجديدة إلى جانب الفريق القطري ومسئولين من الإدارة الأمريكية ممثلين عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.