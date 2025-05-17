مجلس الوزراء: عملية تطوير منطقة السيدة عائشة تجعلها منطقة سياحية جاذبة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن عملية تطوير كوبري السيدة عائشة يتضمن عملية تطوير شاملة للمنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» عبر شاشة «الحياة»، مساء السبت، أن هذه المنطقة تعتبر من أعرق المناطق التاريخية في مصر وتضم منطقة تراثية سواء القلعة أو مسجد السلطان حسن.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير هذه المنطقة لإحيائها بالشكل اللائق والتاريخي، مؤكدا أن محافظة القاهرة في إطار عملية التطوير نفذت بعض أعمال الإزالة لعقارات محال تجارية مع تعويض جميع أصحاب الإزالات ممن يستحقون أي تعويضات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أغلب عمليات الإزالة، مشددا على أن التعويض للمواطنين يكون بصورة فورية.

وأفاد بأن عمليات الإزالة شملت عقارات سكنية وأخرى تجارية، وربط بين عملية التطوير مع الأعمال التي تجرى في منطقة الفسطاط وإنشاء محور صلاح سالم البديل من قِبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم تنفيذ أغلبه، لتكون عملية التطوير شاملة وبما يساهم في خلق منطقة سياحية جاذبة.

ولفت إلى أن عملية التطوير تخلق محاور مرورية تساهم في تحقيق السيولة، مع إجراء عملية تطوير للمنطقة لتليق بالجانب التراثي والثقافي لها.