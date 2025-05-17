فوربس: صندوق مصر السيادي ضمن أكبر 4 صناديق سيادية في أفريقيا

جاء صندوق مصر السيادي ضمن أكبر أربعة صناديق في أفريقيا، وفقًا لتصنيف معهد صناديق الثروة السيادية الذي نقلته مجلة فوربس.

في المرتبة الأولى، جاءت شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة ("الصندوق السيادي الأثيوبي") بأصول قيمتها 45 مليار دولار، وتضم محفظتها 40 شركة، كما تمتلك حصص أقلية في 5 شركات أخرى، بالإضافة إلى 8 مؤسسات حكومية.

أما المؤسسة الليبية للاستثمار ("الصندوق السيادي الليبي")، فقد جاءت في المرتبة الثانية كأكبر الصناديق السيادية في أفريقيا، حيث تبلغ قيمة أصولها 39.5 مليار دولار، وتتكون محفظتها من ثلاث فئات استثمارية: محفظة الودائع الزمنية والتي تمثل 57.5% من إجمالي المحفظة، إلى جانب محفظة الأسهم ونسبتها 23.5% من إجمالي المحفظة، بالإضافة إلى محفظة الصناديق الاستثمارية والتي تبلغ 19%. وقد حققت جميع هذه المحافظ عوائد ونموًا خلال السنة المالية 2024.

في المرتبة الثالثة، جاء صندوق ضبط الإيرادات، وهو الصندوق السيادي الجزائري، بأصول تقدر بـ 16.3 مليار دولار، وفقًا لأحدث التقديرات، علمًا بأن إيرادات الصندوق بلغت 3.7 مليار دولار في العام الماضي.

يأتي صندوق مصر السيادي في المرتبة الرابعة، وقد تأسس في عام 2018، كواحد من أكبر الصناديق في أفريقيا. ويهدف الصندوق إلى تنفيذ عمليات الهيكلة والإشراف على فرص الاستثمار المتعلقة بأصول الدولة المصرية من خلال الشراكات والاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص.