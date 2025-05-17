إسرائيل تصعد غاراتها على غزة: استشهاد 200 فلسطيني وتهجير 300 ألف خلال 48 ساعة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، إن إسرائيل هجرت أكثر من 300 ألف شخص بشمال القطاع خلال اليومين الماضيين، فيما تواصل حملة القصف العنيف لليوم الثالث على التوالي مع بدء عملية برية جديدة.

وأضاف المكتب في بيان أن استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في شمال القطاع برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن جثامين أكثر من 140 فلسطينياً لا تزال تحت الأنقاض بشمال القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وواصلت القوات الإسرائيلية السبت، تصعيد حملة القصف على غزة والتي قتلت المئات خلال الأيام الثلاثة الماضية، كما شنت هجوماً برياً جديداً.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات واسعة النطاق، ويحشد القوات بهدف تحقيق "السيطرة العملياتية" في بعض المناطق من القطاع الذي مزقته الحرب.

وذكرت السلطات الصحية أن 146 شخصاً على الأقل استشهدوا برصاص الاحتلال السبت فقط، في اليوم الثالث من حملة القصف الأخيرة، وهي واحدة من أعنف موجات الغارات منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 53 ألفاً و272 فلسطينياً، على الأقل، منذ اندلاع الحرب.

هجوم بري جديد

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه بدأ المرحلة الأولى من هجومه الواسع في قطاع غزة، بشن هجمات مكثفة، وحشد المزيد من القوات بدعوى السيطرة على "مناطق استراتيجية في قطاع غزة".

وقال، في بيان، إن الهجمات هي "جزء من الخطوات الافتتاحية لتوسيع الحملة العسكرية في غزة، بهدف تحقيق جميع أهداف الحرب"، وفق قوله.

ويأتي الهجوم في أعقاب جولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشرق الأوسط.

وتحجب إسرائيل كل الإمدادات عن غزة منذ بداية شهر مارس، مما أدى إلى تزايد القلق الدولي بشأن محنة سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

جولة مفاوضات بالدوحة

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو لـ"الشرق"، إن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل بدأت فعلياً، السبت، في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر النونو أن "هذه الجولة انطلقت بدون أي شروط مسبقة من الجانبين، وأن المفاوضات مفتوحة حول كل القضايا".

وأضاف أن "حماس ستعرض وجهة نظرها حول كل القضايا وخاصة إنهاء الحرب والانسحاب وتبادل الأسرى"، مشيراً إلى "استعداد الحركة للتوصل لاتفاق فوري حال ضمان وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكلي من القطاع، وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات".

واحتضنت الدوحة نهاية الأسبوع عدّة لقاءات ومباحثات منفصلة أجراها الوسطاء مع حركة "حماس" والوفد الإسرائيلي المفاوض، المكلف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصلاحيات محدودة، وشارك في المباحثات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ومسؤولون مصريون.

ولم تحقق تلك الجولات أي تقدم أو اختراق بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي كان من المأمول أن تدفع على الأقل باتجاه هدنة أو إدخال مساعدات إلى القطاع الفلسطيني، الذي يواجه سكانه تفشياً للمجاعة.