عمرو موسى: يجب إعادة النظر في التعامل مع حكومة نتنياهو وعدم التطبيع معها

قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه يجب ألا يكون هناك تطبيع حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن هذه الحكومة لا تسمح بقيام دولة فلسطينية كما أحدثت دمارًا هائلًا في قطاع غزة خلال الحرب المستمرة على القطاع، وبالتالي يجب إعادة النظر في التعامل معها.

وأفاد بأن هذه الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لأي حديث عن سلام، موضحًا أن حدوث أي تطبيع أو علاقات سلام لا يجب أن يتم إلا بتغيير قادة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن يكون التغيير بالوسائل المعروفة.

ولفت إلى أن هناك تصريحات مباشرة من مسئولين في الحكومة الإسرائيلية يتحدثون فيها عن أنه لن يكون هناك أي وجود للفلسطينيين على الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن نتنياهو نفسه لا يمهمه موضوع التطبيع مع الدول العربية من الأساس، وأنه لن يقبل بشروط يتم فرضها عليه بأي حال من الأحوال.

في شأن آخر، أوضح موسى أنه لا يوجد موقف عربي واحد لكنم هناك تشتتًا في الرأي العربي، مشيرًا إلى أن البيان الختامي للقمة تضمن أمورًا مهمة لكنه لم يُجِب عن أشياء كثيرة.

ولفت إلى أن البيان كان يتوجب أن ينص بوضوح على أن العرب سيتولون إعادة إعمار غزة ويمولون ذلك باعتبارها قضيتهم، وبالتالي لا يجب الاقتصار على الحديث عن مجرد دعم إعادة الإعمار.

ونوه بأن الدول لديها طرحًا لإعادة إعمار غزة ويجب أن تتحرك بقوة في هذا الملف، وأن يتم التفاوض على ضمانات من القوى العظمى بعدم تكرار الدمار في القطاع.

وأشار إلى أن الدول الغنية صاحبت الأموال التي ستموِّل عملية إعادة الإعمار يجب أن تطلب ضمانات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.