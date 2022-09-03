7 ورش و4 عروض ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشهد اليوم الثالث من فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، اليوم السبت، 7 ورش ومحورين فكريين و4 عروض عربية وأجنبية ضمن المسابقة الرسمية.



ويقام في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا ندوة ضمن فعاليات المحور الفكري، حيث يقدم المحور الأول تحت عنوان "أثر التكنولوجيا على فنيات الكتابة المسرحية المعاصرة" ويدير الجلسة دكتور عبد الرضا جاسم من العراق، ويتحدث فيها الدكتور محمد حسين حبيب من العراق عن "الشخصية الدرامية بين الرقمية المسرحية والسايبورغية السينمائية"، ومن اليمن يتحدث الدكتور هايل علي المذابي بعنوان "تحولات التكنولوجيا وأثرها في صناعة النص المسرحي- قراءة في تجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي(نظام GPT-2 نموذجا)".



ويبدأ المحور الثاني من الندوة الفكرية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا تحت عنوان "حضور التكنولوجيا في سينوغرافيا مسارح العالم اليوم" ويدير الجلسة الدكتور أحمد بركات، ويتحدث فيها الدكتور ريتشارد تالبوت من إنجلترا عن "تجارب في المسرح التشاركي العلاجي بالواقع الافتراضي المساحات باستخدام المهرج والعرائس"، كما يتحدث الدكتور عماد هادي عباس من العراق عن "توظيف التقنية الرقمية في تصميم الإضاءة المسرحية البديلة".



كما تقدم غدا الساعة العاشرة صباحا 7 ورش فنية، حيث تنطلق على مسرح متروبول ورشة بعنوان "رحلة أدائية من خلال المشاعر" للمدرب دانيل أرباكزفوسكي، وعلى مسرح العرائس ورشة بعنوان "الأقنعة المسرحية" للمدرب ثانسيس تشالكياس والمدربة الكترا جينات، وعلى مسرح قاعة الرقص بمركز الإبداع الفني تقام ورشة بعنوان "المسرح الإيمائي" للمدرب توني، كما تقام ورشة بعنوان "إعداد الممثل" للمدرب محمد شرشال على مسرح الجيزة الثقافي، بينما يقدم المدرب علاء الباشا ورشة بعنوان "تصوير العروض المسرحية" بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.



وتشهد الفعاليات تقديم 4 عروض ضمن المسابقة الرسمية بالمهرجان، حيث يقدم العرض النمساوي "هيدوراس" على المسرح القومي في تمام السابعة مساء، وعلى مسرح الجمهورية العرض السوري "المنديل" في تمام التاسعة مساء، والعرض المصري "هلاوس" للمخرج محمد عبد الله على مسرح الهناجر في تمام التاسعة مساء، ويقدم عرض "خلال الأمواج" من الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في تمام السابعة مساء.