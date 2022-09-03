تحدث أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن عروض احترافه، موضحا رأيه في التحكيم المصري بالموسم المنقضي.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية: «حلم من ضمن أحلامي الاحتراف، ولكن لا يحصل كل لاعب على كل شيء، لو اختار الأموال فقط سيرحل، لكن لو يريد الشهرة والجماهيرية سيبقى في ناد معين».

وأضاف: «والدي عندما أخبرني عن العروض المقدمة، قلت له أول شيء الزمالك، وبعد ذلك تأتي بقية العروض، خاصة في وجود الاستقرار بالزمالك حاليًا، ونفس اللاعبين منذ 3 سنوات وأصبح بيننا كيميا».

وواصل: «لاعبون يحبون بعضهم ومجلس يُقدم لنا كل شيء، سبب من أسباب تتويج الزمالك بالدوري الجماهير والإدارة والجهاز الفني واللاعبين».

وبسؤاله، هل من الممكن أن تضحي بالاحتراف؟ أجاب: «بالتأكيد حلم أي لاعب الاحتراف، ولكن هناك أمور تتفوق على أخرى، أشياء يتم حسابها بالعقل وأشياء بالقلب والاثنان تدور بينهم (خناقة) في الوقت الحالي، أنا أطمح في تحقيق بطولات وأرقام أكثر مما وصلت لها، أنا من وجهة نظري ما زلت أبدأ وأقول إنني سيء في بعض الأمور».

وأنهى "زيزو" حديثه عن نصيحة محمد صلاح نجم ليفربول، قائلاً: «محمد صلاح نصحني بالاحتراف والبحث عن وكيل أعمال يساعدني في تحقيق ذلك».

وبسؤاله عن رأيه رأيك في التحكيم؟، أوضح: «في الفترة الأخيرة الخبير التحكيمي الجديد قال لهم لا توقفوا الكرة كثيرًا، وأن الكرة تستمر، ولكن في ذات الوقت لا تترك أخطاء».

وأتم: «لكن مقارنة بسنوات ماضية فهو أفضل، بمعنى لو الموسم الماضي كان 5 من 10 هذا الموسم 6 أو 7 من 10، بالتأكيد هناك تطور».