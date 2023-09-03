إيقاف صحفي تونسي متهم بنشر معلومات عن عملية إرهابية

قالت إذاعة موزاييك الخاصة في تونس اليوم الأحد، إن قوات الأمن أوقفت صحفيا يعمل لديها تنفيذا لحكم ضده بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بإفشاء معلومات حساسة على علاقة بعملية إرهابية.

وأوقف الصحفي ومراسل الإذاعة في القيروان خليفة القاسمي، لأول مرة في مارس 2022 لاتهامه بنشر معلومات عن عملية أمنية جارية ضد عناصر إرهابية في الجهة. وجرى التحقيق معه لمدة 5 أيام قبل الإفراج عنه.

وصدر حكم في مايو الماضي بسجن القاسمي لمدة 5 سنوات، لكن هيئة الدفاع طعنت ضده لدى محكمة التعقيب ليبقى الصحفي في حالة سراح إلى حين صدور الحكم.

وليست هناك معلومات واضحة حول سبب إيقاف الصحفي اليوم كما لم تشر الإذاعة إلى ما إذا كان حكم محكمة التعقيب قد صدر بالفعل.

وتتهم نقابة الصحفيين ومنظمات حقوقية السلطات، التي يقودها الرئيس قيس سعيد، بالتضييق على الصحفيين وحرية التعبير عبر إثارة دعاوى قضائية ضدهم وإصدار قوانين تحد من حرية تداول المعلومات.