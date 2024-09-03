توقيع عقد تصنيع نظم دفاعية متطورة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ELINC الصينية

وقعت الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وشركة ELINC الصينية، عقد تصنيع نظم دفاعية متطورة، على هامش فعاليات اليوم الأول للمشاركة الناجحة للعربية للتصنيع في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024.

وأعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع شركة ELINC الصينية، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن نظم دفاعية متطورة، من خلال الاستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بشركة ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وتابع: "إننا ننتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع منظومة شركات الصناعات الدفاعية الصينية، لتلبية كل الاحتياجات المحلية والدول العربية الشقيقة.

من جهته، أعرب يانج رئيس مجلس إدارة شركة ELINC عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالدول العربية والأفريقية، مؤكدا أن العقد الموقع اليوم بداية لمزيد من أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.