تقرير: تجديد عقد صلاح مع ليفربول يشهد تطورا جديدا خلال أسابيع

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة تنتظر النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن مستقبله مع الريدز، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتم تجديد تعاقده حتى الآن.

ووفقًا لموقع «فوتبول إنسايدر» الإنجليزي، فإن نادي ليفربول سيبدأ محادثات مع محمد صلاح «قريبًا» بعد طلبه العلني في تصريحاته يوم الأحد 1 سبتمبر.

وفي تصريح مفاجئ عقب فوز فريقه 3-0 على مانشستر يونايتد بملعب «أولد ترافورد»، قال صلاح لـ شبكة «سكاي سبورتس»، إن هذا هو موسمه الأخير في النادي لأنه لم يتحدث إليه أحد بشأن تجديد العقد.

الدولي المصري البالغ من العمر 32 عامًا كشف لأول مرة عن مستقبله في أنفيلد، مما زاد الضغط على قادة ليفربول مع اقتراب نهاية عقده في يونيو 2025.

وأضاف موقع «فوتبول إنسايدر» الإنجليزي وفقًا لمصادره، أن قضية تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ستشهد تطورًا جديدًا، حيث من المتوقع أن تبدأ المحادثات مع «مو» خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن الفترة الماضية كان كل التركيز على دمج المدير الجديد أرني سلوت وطاقم التوظيف الجديد مثل ريتشارد هيوز وعودة مايكل إدواردز.

ولكن مع غلق باب سوق الانتقالات يوم الجمعة الماضية (30 أغسطس) أصبح الآن ليفربول مستعد لبدء المفاوضات مع صلاح.

وبدأ صلاح موسم 2024-25 بشكل رائع، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهما في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الجناح صاحب الـ32 عامًا كان جزءًا أساسيًا من بداية ليفربول المثالية للموسم الجديد.

صلاح، كان هدفًا طويل الأمد لأندية السعودية الكبرى، التي رفضت عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في صيف 2023.

النجم السابق لتشيلسي وروما هو عاشر أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (160 هدفًا) وهو يقترب من جيرمين ديفو (162) وروبي فاولر (163).