أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 30 فلسطينيا في الضفة منذ الأربعاء الماضي، ما يرفع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 682 شهيدا، ونحو 5700 جريح.

وذكرت وزارة الصحة أنه منذ 28 أغسطس الماضي استشهد 18 فلسطينيا في محافظة جنين، و4 شهداء في محافظة طوباس، 5 شهداء في محافظة طولكرم، 3 شهداء في محافظة الخليل، بحسب وكالة معا الإخبارية. ومن بين الشهداء، 6 شهداء من الأطفال، وشهيدان من المسنين، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

ويأتي ذلك يتواصل عدوان الاحتلال على الضفة لليوم السابع على التوالي.

وفي طولكرم حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها لليوم السابع على التوالي، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم في مخيم المدينة، وحققت إصابات مؤكدة في صفوفها، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيمها وسط اشتباكات وانفجارات متواصلة، حيث أعاد الجيش حصاره للمستشفيات وسط انتشار للقوات في مناطق عدة من محيط المخيم بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات بدون طيار في سمائه.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حرم جامعة بيرزيت، وعاثوا خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية، واستولوا على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية.