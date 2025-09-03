تعليم الإسكندرية: المدارس جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اكتمال الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، مؤكدا أن جميع الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة أنهت خططها لضمان بداية جادة ومنضبطة.

وأوضح أبوزيد أن عدد المدارس الجاهزة لاستقبال الطلاب هذا العام يبلغ نحو 2500 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تستوعب أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بعدد كبير من المدارس، والتأكد من جاهزية الفصول الدراسية والملاعب والمعامل، وتوفير المقاعد والسبورات والوسائل التعليمية.

وأضاف أنه تم توريد وتوزيع المقررات الدراسية إلى مخازن الإدارات التعليمية، على أن يتم تسليمها للطلاب منذ اليوم الأول دون ربطها بسداد المصروفات، مع التشديد على الالتزام بالزي المدرسي الموحد، ومراجعة اشتراطات الأمن والسلامة في جميع المدارس، والتأكد من توافر وسائل الحماية المدنية، فضلا عن متابعة نظافة المدارس وتوافر المياه ودورات صحية آمنة.

وأكد الانتهاء من إعداد جداول الحصص وخطط توزيع المعلمين على المدارس، مع سد العجز في التخصصات المختلفة من خلال إعادة توزيع الكوادر البشرية والاستعانة ببرامج التدريب المستمر لرفع كفاءة المعلمين، مشيرا إلى أن المديرية أطلقت برامج توعوية للطلاب وأولياء الأمور حول الانضباط المدرسي ومحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية.

كما شدد أبوزيد على تكثيف المتابعة الميدانية من قِبل قيادات المديرية والإدارات التعليمية، لضمان انتظام العملية التعليمية ورصد أي معوقات والتعامل معها فورا، مؤكدا التعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن والصحة لتأمين محيط المدارس وتوفير بيئة آمنة للطلاب.

واختتم قائلاً: "هدفنا أن يكون العام الدراسي الجديد بداية جادة وآمنة لأبنائنا الطلاب، وأن نوفر بيئة تعليمية وصحية تساعدهم على التفوق والتميز، بما يليق باسم الإسكندرية كعاصمة للثقافة والتعليم."