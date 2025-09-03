استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استشهد 24 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات منذ فجر اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق من قطاع غزة، حسبما أفادت به مصادر طبية.

وقالت المصادر، إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 50 آخرين عندما استهدفت غارة إسرائيلية تجمعا لطالبي المساعدات قرب منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوبي القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 أشخاص إثر قصف منزل في حي الصبرة، فيما أسفر قصف شقة سكنية قرب ميناء الصيادين عن استشهاد 5 أشخاص، كما استشهد 3 آخرون في غارة على منزل بحارة سباط المفتي في حي الدرج وسط المدينة.

وفي شمال غزة، أعلن مستشفى الشفاء، عن وصول جثامين 4 جراء غارة على منزل في منطقة النفق، بينما استشهد 5 أشخاص في استهداف خيمة غرب مخيم النصيرات بوسط القطاع.

وحسب المصادر، أُصيب ثلاثة مدنيين إثر قصف خيام نازحين قرب مستشفى الرنتيسي في حي النصر غرب غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرة مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي أطلقت نيرانها في حي الشجاعية شرقي المدينة، فيما جرى تفجير روبوت مفخخ لتدمير منازل في محيط بركة الشيخ رضوان شمال غربي غزة.

وحذر محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، من تداعيات إنسانية خطيرة لمحاولات إسرائيل دفع السكان في مدينة غزة والمناطق الشمالية إلى النزوح القسري باتجاه الجنوب.

وقال بصل، إن أكثر من 85% من المنازل والبنية التحتية في حيي الشجاعية والتفاح قد دمرت، إضافة إلى أكثر من 70% من أحياء الزيتون والصبرة وجباليا.

وأشار بصل، إلى أن المنطقة التي يطلب من السكان النزوح إليها لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى تكديس أكثر من مليوني شخص في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وتأتي هذه التطورات فيما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت بحسب وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد أكثر من 63 ألف شخص وإصابة نحو 160 ألف آخرين إلى جانب نزوح مئات الآلاف وسط أزمة إنسانية خانقة تشمل نقص الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.