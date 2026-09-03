رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).