رمى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، الكرة في ملعب صالح جمعة، مؤكدا أن أزمة اللاعب انتهت.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة (إم بي سي مصر) "نتعامل مع الموقف بما يتناسب معه، لقد تغيب عن مران المستبعدين من مواجهة كانو سبورت، وتعاملنا بنص اللائحة والقانون".

وأضاف "إنه موقف وانتهى.. المشكلة انتهت، فهو من العناصر الموجودة، والمدير الفني ريني فايلر يمنح الفرصة لكل اللاعبين منذ توليه المسؤولية".

وأشار مدير الكرة بالأهلي "وارد أن يحصل صالح جمعة على فرصة في أي وقت، ويجب أن يكون مستعدا لها، فهو تدرب بشكل قوي جدا على المدار اليومين الأخيرين مع اللاعبين المستبعدين من لقاء الإنتاج الحربي".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن أهميته في التواجد الفني متروكة للمدرب".