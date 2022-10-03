توقف تسرب الغاز من نورد ستريم



أفاد خفر السواحل السويدي، اليوم الاثنين، أنه لم يعد بالإمكان رؤية أي تسرب في بحر البلطيق من خط أنابيب "نورد ستريم 1"، لكن تسربا أصغر من خط "نورد ستريم 2" لا يزال ظاهرا.



وقال خفر السواحل في بيان: "التسرب الأكبر لم يعد مرئيا الآن على السطح، بينما زاد التسرب الأصغر بشكل طفيف"، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.



وتم رصد هذه المشاهدات من الجو خلال جولة تحليق بالطائرة فوق المنطقة، اليوم الاثنين.



وأضاف خفر السواحل أنه "في وقت سابق، كان قطر التسرب الأصغر يبلغ 30 مترا".



والسبت الماضي، قال متحدث باسم شركة "نورد ستريم آيه جي" المشغلة لخطوط الأنابيب، إن التسرب من نورد ستريم 2 قد توقف "بعد التوازن الذي تحقق بين ضغط الغاز وضغط المياه".



ورصدت جميع التسربات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي في بحر البلطيق، قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.



ونفت موسكو وواشنطن على السواء أي علاقة لهما بالحادث، بعد تبادل للاتهامات.



وقدّرت السلطات الدنماركية أن كمية الغاز الموجودة في خطي الأنابيب ستتسرب بالكامل بحلول الأحد المقبل. ووقع اثنان من التسربات في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة، واثنان آخران في المنطقة الدنماركية.



وقطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، في خطوة يعتقد أنها جاءت للرد على العقوبات الغربية، لكن خطي الأنابيب كانا لا يزالان يحتويان على الغاز رغم توقفهما عن العمل.