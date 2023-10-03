 ميدفيديف ينهي مغامرة زفيريف ويبلغ نهائي بطولة الصين للتنس - بوابة الشروق
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ميدفيديف ينهي مغامرة زفيريف ويبلغ نهائي بطولة الصين للتنس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 7:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 7:00 م

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث على العالم إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس بفوزه على البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي.

وحسم ميدفيديف الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /4 و6 /3 في مباراة استغرقت 85 دقيقة.

وبعد تحقيقه سبعة انتصارات متتالية وفوزه بلقبه بطولة شينجدو الأسبوع الماضي، وصلت مسيرة زفيريف في بطولة الصين إلى نهايتها.

وفاز ميدفيديف على زفيريف في أربع من خمس مواجهات مباشرة جمعت بينهما هذا العام، كما ضمن تأهله إلى البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين التي تقام بمشاركة افضل ثمانية لاعبين في الموسم.


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