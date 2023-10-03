أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن: رفضنا مقترحات عديدة لوزراء الحكومة

قال النائب محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب داعم للدولة المصرية، ويرى بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشخص المناسب لاستكمال المسيرة التي بدأها منذ 10 سنوات؛ من أجل تحقيق النهضة والتنمية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الحزب يرى بأن «السيسي» رئيس الدولة المناسب لقيادة مصر في تلك المرحلة الحرجة الآن، سواء داخليًا أو خارجيًا.

ونوه أن هناك فرقًا بين الحكومة، والدولة المصرية والرئيس، مضيفًا: «نعمل مع الدولة المصرية لتحقيق المصلحة الوطنية، لو رأينا أن مشروعات قوانين تتماشى مع المصلحة العامة هنعدي ونوافق، لو في حاجة غلط هنقول إنها غلط».

وصرح بأن الحزب رفض قانون الثانوية العامة الذي قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن «مستقبل وطن» يقف دائمًا مع مصلحة المواطن والدولة.

ولفت إلى تعديل نواب الشيوخ المنتمين لحزب «مستقبل وطن» ما بين 25% إلى 30% من مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، مضيفًا: «عدلنا لمصلحة المواطن وبطريقة عملية لنتفادى سلبيات القانون القديم».

واستطرد: «نحن حزب الأغلبية وليس حزب الحكومة، وقوفنا مع الدولة المصرية لا يعني عدم الاختلاف مع وزير في مشروع قدمه إلى البرلمان، هذا دورنا التشريعي والرقابي».