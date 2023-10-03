اينشيون يونايتد يهزم كايا ايلويلو في دوري أبطال آسيا

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اعتلى فريق اينشيون يونايتد الكوري الجنوبي صدارة المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على ضيفه كايا ايلويلو الفلبيني 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز يوكوهاما مارينوس الياباني على شاندونج تايشان الصيني 1 / صفر.

وسجل أهداف اينشيون يونايتد ستيفان موجوسا (هدفين) في الدقيقتين السادسة و19 من ضربة جزاء، وهيرنانديز رودريجيز وبول خوسيه مبوكو في الدقيقتين 36 و73.

وانفرد اينشيون يونايتد بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط في حين ظل كايا ايلويلو بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز يوكوهاما مارينوس الياباني على شاندونج تايشان الصيني بهدف نظيف أحرزه كوتا ميزونوما في الدقيقة 37.

وحصد يوكوهاما مارينوس أول ثلاث نقاط له ليحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام شاندونج تايشان الصيني صاحب المركز الثالث.