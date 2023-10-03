وزير الاقتصاد الألماني يسلط الضوء على الاستثمارات في شرق ألمانيا

سلط وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الضوء على الاستثمارات في شرق ألمانيا بمناسبة يوم الوحدة الألمانية.

وقال الوزير في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء إنه يجري التخطيط هناك في الوقت الحالي لأكثر من 20 استثمارا كبيرا بإجمالي يزيد عن 50 مليار يورو.

وأوضح هابيك أنه من خلال مشاريع مثل مصانع أشباه الموصلات في ولايتي سكسونيا-أنهالت وسكسونيا أو إنشاء شركات البطاريات في ولاية براندنبورج تنشأ نقاط ارتكاز تؤدي إلى جذب مزيد من الشركات، مثل شركات البناء أو مقدمي الخدمات، وقال: "نحرز تقدما والآفاق أصبحت ملموسة أكثر فأكثر، ولذا سنواصل المثابرة في إنجاح هذه المشاريع"، مؤكدا أن الدعم الاقتصادي للمناطق الواقعة في شرق ألمانيا يأتي على رأس جدول أعماله.

وقالت رئيسة لجنة حكماء الاقتصاد، وهي اللجنة المعنية بتقديم المشورة في المجال الاقتصادي للحكومة الألمانية، مونيكا شنيتسر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن صناعة أشباه الموصلات مهمة لخلق القيمة في العديد من الصناعات، مثل صناعة السيارات، وأضافت: "من منظور ألماني وأوروبي، فإنه من المجدي تماما أن يكون إنتاج هذه المواد محليا، خاصة لأسباب جيواستراتيجية"، مشيرة إلى أنه يمكن للمنطقة المحيطة بمدينة دريسدن أن تقدم هنا عرضا كبيرا من العمال المهرة والموردين والمؤسسات البحثية.

وفي سياق متصل، أعربت شنيتسر عن قلقها من النتائج التي حققها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الذي تأسس من شرق ألمانيا، في استطلاعات الرأي، والتي - في رأيها - لا يمكن أن تُعزى إلى التنمية الاقتصادية. وقالت شنيتسر: "يمكن على الأحرى العثور على تفسيرات في حالة عدم اليقين المستمرة التي نعيشها، والانطباع بالتغيير المستمر"، مشيرة إلى أن المستثمرين ينظرون إلى التطور بشكل انتقادي وقالت: "إذا تحدثنا بواقعية، فإن التوجه الفكري وبرنامج حزب البديل من أجل ألمانيا هما من عيوب الموقع"، مشيرة إلى أن الولايات أو البلديات التي يديرها حزب "البديل من أجل ألمانيا" تواجه خطر العزلة.

وأدلت فيرونيكا جريم، العضوة في لجنة حكماء الاقتصاد، بتعليقات مماثلة لشنيتسر، وقالت إنه على الرغم من كل تداعيات الأزمات، فإن يوم الوحدة الألمانية يمكن أن يوفر فرصة للنظر إلى المستقبل بتفاؤل، ولتوضيح أن الدعم المتزايد للأحزاب المتطرفة - وخاصة حزب البديل من أجل ألمانيا - ربما يكون التهديد الحقيقي الوحيد للازدهار".