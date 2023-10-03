اتفاق لتسوية حرب الحبوب الأوكرانية البولندية

أعلنت وارسو وكييف، الثلاثاء، الاتفاق على تسريع نقل صادرات حبوب أوكرانية عبر بولندا إلى دول ثالثة، في خطوة أولى نحو تسوية «حرب الحبوب» بينهما.

وقال وزير الزراعة البولندي، روبرت تيلوس: «اعتبارا من الغد، ستخضع صادرات الحبوب (المتوجهة إلى أسواق عالمية) عن طريق ليتوانيا، لإجراءات تدقيق في ميناء ليتواني وليس على الحدود البولندية الأوكرانية"، معتبرا ذلك مسألة مهمة».

ونقل بيان لوزارة الزراعة الأوكرانية عن الوزير، ميكولا سولسكي، قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع عملية النقل، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأمس الاثنين، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على استمرار الحوار البناء، بشأن الجهود الرامية لرفع القيود التي فرضتها بعض الدول المجاورة لأوكرانيا على تصدير الحبوب.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، يتيح لها منع شحنات الحبوب الاوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.

وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.

وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد، لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار محليا. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا، قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، مما أثار غضب كييف.

بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظرا أحاديا على واردات الحبوب الأوكرانية، بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.

وردا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر، التي أبقت قيودها على الحبوب الأوكرانية.