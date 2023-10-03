الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء اليوم

من المقرر الإعلان عن جائزة نوبل في الفيزياء اليوم الثلاثاء، وهي الثانية من بين إعلانات الجوائز السنوية لهذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم الفائز بالجائزة في الساعة 1145 صباحا بالتوقت المحلي (0945 بتوقيت جرينتش) على أقرب تقدير.

وفي العام الماضي، تم تكريم الفرنسي آلان أسبكت، وجون كلاوزر من الولايات المتحدة، والنمساوي أنطون زيلينجر لأبحاثهم الرائدة حول "الحالات الكمومية المتشابكة".

وافتتح أسبوع الجوائز هذا العام يوم الاثنين بجائزة نوبل في الطب للباحثة مجرية المولد كاتالين كاريكو والعالم الأمريكي درو وايزمان لعملهما على تطوير اللقاحات بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر.إن.أيه) ضد الإصابة بمرض "كوفيد 19".

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الكيمياء والأدب والسلام في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تمنح جائزة الاقتصاد الأسبوع المقبل.

ومن المقرر تقديم الجوائز الفعلية في حفل يقام في 10 ديسمبر، في ذكرى وفاة نوبل.

وزادت مؤسسة نوبل هذا العام الجائزة المالية لكل فئة بمقدار مليون كرونة سويدية إلى 11 مليون كرونة (مليون دولار). وإذا حصل العديد من الفائزين على الجائزة ، يتم تقسيم الأموال بينهم.

وتمنح جائزة نوبل في الفيزياء كل عام تقريبا منذ الجائزة الأولى في عام 1901.