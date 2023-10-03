الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 13 طائرة مسيرة وصاروخ كروز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية، سيرهي ليساك، عبر موقع فيسبوك، إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 طائرة مسيرة وصاروخ كروز، أطلقتهم روسيا على منطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل، مضيفا أن القوات الروسية شنت هجمات على البنية التحتية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن ليساك قوله "الدفاعات الجوية (الشرقية) الأوكرانية أسقطت 13 طائرة مسيرة وصاروخ كروز على منطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل".

وأضاف ليساك أن النيران اشتعلت في مؤسسة خاصة ومرآب وسيارة جراء سقوط الحطام في دنيبرو، وأن رجال الإطفاء قاموا بإخماد الحريق على الفور.

وقال ليساك إن حطام المسيرات سقط على أراضي مؤسسة صناعية في بافلوهراد، وقد تم بالفعل إخماد الحريق الذي اندلع إثر سقوط الحطام.

وفي منطقة نيكوبول، قصفت القوات الروسية منطقة ميروفي بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن تضرر منزلين خاصين ومبنى خارجي واحد.

ويتعذر التحقق من هذه الأنباء من مصدر مستقل.