تحرير 109 محاضر وضبط حلوى وسكر وأرز وأسمدة غير مصرح بتداولها في حملة بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة تموينية بمدن "رأس سدر، أبورديس، شرم الشيخ، نويبع"، بالاشتراك مع مباحث التموين، على أماكن تداول السلع بكل انواعها للتأكد من صلاحيتها، ومدى الالتزام بإعلان الأسعار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق وكل الأنشطة التجارية، تحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 109 محاضر بواقع 55 محضرًا بمدينة رأس سدر، و54 محضر بمدن "شرم الشيخ، أبورديس، نويبع"، وتنوعت المحاضر بين مجهول المصدر، وبيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية.



وجرى وفقًا لتصريح مصدر بمديرية التموين، ضبط أحد المخازن غير المرخصة، والتحفظ على 2400 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، وضبط 350 كيلو جرام سكر، و110 كيلو جرامات أرز، وربع طن علف مجهول المصدر، إضافة إلى ضبط 2700 علبة سجائر مجهولة المصدر.



وتابع المصدر: كما جرى ضبط ربع طن أسمدة غير مصرح بتداولها بالأسواق، مؤكدًا أنه جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.