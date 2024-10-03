بزشكيان خلال لقائه وفد حماس: أي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيعقبه رد إيراني أقسى

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن استمرار الكيان الصهيوني في جرائمه يؤدي إلى رد قاس من القوات المسلحة الإيرانية.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد رفيع المستوى من حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأربعاء، في إطار زيارته إلى قطر التي تستغرق يومين.

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، أشار الرئيس الإيراني إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي في حال ارتكابه أي خطأ آخر، فإنه سيتلقى ردأ اقسى وأقوى بكثير».

وأضاف أن «الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة ولبنان هذه الأيام تؤلم وتوجع قلب كل إنسان»، معقبًا: «هذا الإزعاج مضاعف بالنسبة لنا نحن الذين نعتبر شعب فلسطين المظلوم بمثابة شعبنا وأخواننا».

وانتقد بشدة «السلوك المنافق لأمريكا والدول الغربية في دعم النظام الصهيوني، بلفتة الديمقراطية والادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان».

ولفت إلى أن «هذه الدول التي تنتهك باستمرار حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، أثبتت أنها ومن خلال دعم هذا النظام المجرم غريبة تماماً عن هذه المفاهيم، لا تجعل لحياة البشر، وخاصة النساء والأطفال، وكل ادعاءاتهم مجرد أكاذيب».

وذكر أن «الكيان الصهيوني وحده غير قادر على هذا المستوى من الإجرام ويعتمد على دعم أمريكا وأوروبا»، قائلًا إن «مواجهة هذا النظام تتطلب أيضا دعم وتعاون المسلمين مع شعب فلسطين المظلوم».