أستراليا تنظم رحلات للمئات من رعاياها لمغادرة لبنان

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، الخميس، أن البلاد توفر المئات من المقاعد على الطائرات لرعاياها الراغبين في مغادرة لبنان، وحثت الآلاف من الأستراليين الذين ما زالوا في بيروت على المغادرة ما دام هذا ممكناً.

وقالت وانج في مؤتمر صحفي، إن أستراليا وفرت 580 مقعداً على رحلات تغادر، الخميس والسبت، للمواطنين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم الذين يرغبون في مغادرة لبنان، مشيرة إلى تنظيم رحلات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن تسيير الرحلات يعتمد على بقاء مطار بيروت مفتوحاً.

وأضافت: "نحن قلقون للغاية من تصاعد الوضع، في حال إغلاق مطار بيروت، فإن خيارات المغادرة ستصبح أقل"، موضحة أن نحو 1700 أسترالي وعائلاتهم سجلوا لدى الحكومة رغبتهم في مغادرة لبنان، بحسب موقع الشرق الاخباري.

ووفقاً لوزارة الخارجية، فإن جالية لبنانية كبيرة تعيش في أستراليا، فيما يقدر عدد الأستراليين الذين يقيمون في لبنان بنحو 15 ألفاً.

وقالت وانج: "رجاء، استغلوا أي خيار متاح أمامكم. الآن ليس الوقت المناسب للانتظار لرؤية ما سيحدث، وإنما الوقت المناسب للمغادرة"، مشيرة إلى أن بلادها أرسلت طائرة عسكرية إلى قبرص كجزء من خطة طوارئ، لكن الرحلات الجوية التجارية تظل هي الأساس ما دام مطار بيروت مفتوحاً.