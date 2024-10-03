الزمالك بالمستوى الأول في قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تصنيف الأندية في قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024 - 2025.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ظهر يوم الإثنين القادم.

وحددت لجنة المسابقات في كاف 4 مستويات للأندية الـ 16 المشاركة في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، حيث يتواجد الزمالك في المستوى الأول، إلى جانب أندية نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.

فيما ضم المستوى الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي، وضم المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي.

بينما يتواجد في المستوى الرابع ناديي لواندا سول واف سي برافوز الأنجوليين وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.