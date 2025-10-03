أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعب وسطه الأوروجوياني رودريجو بنتانكور بعقد طويل الأمد، دون الكشف عن مدته.

وكان عقد بنتانكور الحالي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح النادي في حسم استمراره داخل ملعب "توتنهام هوتسبير".

وأعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد قائلاً لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بمواصلة قصتي مع هذا النادي الرائع، عائلتي سعيدة، لدي أصدقاء رائعون وزملاء يعملون بجد يومياً، أشعر براحة كبيرة هنا وأحب هذا النادي."

وأضاف: "الفوز بالدوري الأوروبي كان لحظة مميزة، ونريد البناء على ذلك لتحقيق مزيد من البطولات، لدينا مدرب جديد وقائد جديد، وأتطلع للاستمتاع بالسنوات المقبلة هنا."

من جانبه، علّق المدير الفني توماس فرانك على التجديد قائلاً: "سعيد للغاية بالتزام رودريجو بمستقبله مع النادي، هذا يعكس إيمانه بما نقوم ببنائه، وأننا في بداية رحلة نأمل أن تكون مميزة، بنتانكور لاعب وسط رائع، يتحكم في إيقاع المباريات ويمثل الرابط الذي يجمع الفريق، كما يملك القدرة على صناعة الأهداف وتسجيلها."

وانضم بنتانكور إلى توتنهام في يناير 2022 قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 19 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين خاض 122 مباراة بقميص "السبيرز"، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 آخرين.